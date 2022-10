Coupé - Più sofisticate con il 4X4 - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 16 ottobre 2022) Con la diffusione dei sistemi di trazione integrale elettrica, le quattro ruote motrici sono destinate a trovare larga applicazione anche su modelli dalla forte vocazione sportiva, come dimostra il più recente esempio della Maserati Granturismo. Le 4x4 sportive, tuttavia, non sono una novità degli ultimi anni, tanto che proprio ad esse si fa risalire questo sistema di trazione sulle auto a baricentro basso, cioè diverse dalle fuoristrada. Per questo, dal 1980 a oggi, abbiamo raccolto una serie di celebria trazione integrale, alcune delle quali delle vere e proprie icone, senza dimenticare vari esempi di vetture elettrificate e berlinette con le quattro ruote sterzanti.