Ballando con le Stelle 2022 | la classifica della seconda puntata | 15 Ottobre

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ladicon leè andata. Tra danze e litigi, si è svolta la prima eliminazione di quest’edizione che sta tenendo incollati i telespettatori. Andiamo a scoprire tutti i dettagli. Ladicon le, in onda il 15Zazzaroni, Canino, Smith, Lucarelli e Mariotto hanno avuto non pochi diverbi nell’assegnazione dei punteggi ad ogni coppia. Massimiliano Gallo, ballerino per una notte di questaha conquistato un tesoretto di 30 punti. Alberto Matano ha scelto di consegnarlo alla coppia formata da Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, di fatto facendoli ...

Ad una settimana dall'esordiotanto di insulto in diretta tv, Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli si sono ritrovate nello stesso studio dile Stelle. Un faccia a faccia che aveva preoccupato la cantante al punto da aver confidato in una delle varie interviste di non averci dormito. Ma come è andato l'incontro Iva Zanicchi e ...Ecco tutte le anticipazioni per la puntata di Domenica IN di oggi 16 ottobre 2022: tutti gli ospiti di Mara ...Ballando con le Stelle 2022 eliminato puntata sabato 15 ottobre 2022. Chi era allo spareggio. La classifica della giuria. Chi è uscitoEsterno pranzo. Roma. Sole. Molto sole. Persone che passeggiano. Ivan Zazzaroni non ne perde una e muove la testa da destra a sinistra come un periscopio militare (per essere chiari: il periscopio fun ...