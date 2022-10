Allarme aereo in tutta l’Ucraina | riparte la pioggia di missili russi | a Zaporizhzhia distrutte case e due scuole

Leggi su open.online

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non si arrestano i bombardamenti in Ucraina. L’esercito russo sta lanciandoovunque, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev che stanno chiedendo ai cittadini di andare nei rifugi. Sono durati oltre un’ora i raid aerei in tutto il Paese, riferisce la testata locale Ukrainska Pravda. «Stanno arrivando i, prendete sul serio l’», ha annunciato il capo dell’amministrazione regionale di Mykolaiv, Vitaly Kim. Anche il presidente dell’amministrazione statale regionale di Kirovohrad, Andrey Raykovich, conferma gli attacchi e scrive sui social: «Il cielo mette paura, il nemico sta lanciando razzi in». Il raid suNel corso della notte sono i bombardamentihanno ...