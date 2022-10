Serie A | Torino - Juventus 0 - 1

Sky Sport

SUL FILO DEI NERVI C'è una bella atmosfera all'Olimpico Grande, riempie di adrenalina le vene e i pensieri. Il derby si porta dietro sempre un significato in più, ma stavolta ha un peso ...Il gol di Vlahovic ha deciso- Juventus . Tre punti per la squadra bianconera, una boccata d'ossigeno per Massimiliano Allegri e una gioia per i tifosi per il derby vinto. A festeggiare con loro anche Giorgio Chiellini e ... Torino-Juventus 0-1: gol e highlights. Vlahovic segna, derby ai bianconeri Il derby torinese si è trasformato in una questione tutta serba. Grande partita di Milinkovic-Savic e gol decisivo di Dusan Vlahovic. La trasferta a Torino di Dragan Stojkovic, ct della Serbia, non po ...