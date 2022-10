Incidente mortale ad Acilia | perde la vita un 21enne

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un ragazzo di 21 anni è morto stamattina ad. Si è trattato di unstradale che non ha dato scampo al giovane. Lo scontro s’è verificato stamattina alle 6, è ancora in corso di accertamento la dinamica dell’. Ma sembra che il 21 enne abbia perso il controllo dell’auto per scontrarsi contro un muro di cinta. Ad accertare la dinamica dei fatti sono stati gli agenti del X Gruppo Mare, Polizia locale. Notizia in aggiornamento su Il Corriere della Città.

Perché il terzonel giro di un anno non può più essere solo "fatalità" di Tommaso Maresca 'L'investimento resta l'unica dinamica potenzialmente fatale nel motociclismo odierno, con ...Sulla stessa strada in cui ha perso la vita Elia Martinelli, poche ore più tardi è avvenuto un altro. Alle 16 circa di sabato 8 ottobre, in territorio di Riva di Solto, Michele ...I familiari delle vittime dello schianto a San Donà di Piave per il riconoscimento: «È qualcosa che va al di là della normale sopportabilità di un dolore» ...Lo schianto in via Martin Luther King. Nel febbraio scorso nello stesso punto perse la vita una diciottenne, Carlotta Rosano ...