Fontana | un ultrà a Montecitorio

Tanto che oggi, pure unita nella critica a, l'opposizione è andata comunque in ordine sparso nel voto in aula, ognuno con un proprio candidato di bandiera. Eppure il tentativo di coinvolgere, ...Al momento viene definita una 'suggestione'. Quella di proporre il nome di Alessandro Zan come vicepresidente Pd della Camera in 'contrapposizione' al neoeletto presidente Lorenzo. Il deputato simbolo delle battaglie per i diritti Lgbt come riposta al leghista ultra cattolico. E lo stesso Zan conferma che si tratta solo di 'una voce' ma 'io sono a disposizione come uomo ...