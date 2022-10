Follia in carcere | Due detenuti hanno preso in ostaggio due agenti

(Di sabato 15 ottobre 2022) La denuncia arriva da un sindacato autonomo didi polizia penitenziaria, il Sappe. Sembra davvero non esservi pace per le carceri della Campania. Il segretario generale Donato Capece dà conto degli ultimi gravi episodi accaduti nella...

AvellinoToday

Una volta uscito dal, il rivale di Demir Yaman si dirige da Mujgan , per darle delle ... Allora, per "costringerla" a prestargli ascolto , Yilmaz commette una: si ferisce appositamente ...Il cittadino svizzero continua la sua opera di: dopo aver seminato panico nelle strade dell'aronese , una volta ina Verbania, ha aggredito gli agenti. Ora è stato trasferito a Torino. L'aggressione continua Il 31enne svizzero che ... Avellino, caos in carcere: detenuti prendono in ostaggio agenti Nuova denuncia da parte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del segretario generale Donato CAPECE, che racconta gli ultimi gravi episodi accaduti nella Casa circondariale di ...Il 68enne è stato quindi arrestato e condotto al carcere di Crotone in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni.