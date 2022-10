Dazn diventa grande | non ti puoi perdere questa offerta

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 15 ottobre 2022)sta ottenendo sempre più successo nel mondo dello spettacolo sportivo, per questo ha deciso di recente di ampliare la sua. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la vendita dei diritti televisivi sia fondamentale per poter sponsorizzare sempre di più il prodotto calcio in tutto il mondo, per questo motivoè una delle emittenti più importanti in assoluto, con la suache si sta ampliando ancora di più per la gioia dei suoi clienti. LaPresseL’obiettivo della maggior parte dei grandi campionati in questi ultimi anni è quella di poter ottenere quanti più introiti possibili dalla vendita dei propri diritti televisivi, un mezzo assolutamente fondamentale per poter rimanere al passo coi tempi. Per questo motivo la Serie A ha deciso di cambiare completamente rotta nelle ultime due stagioni, con ...