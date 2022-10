Paolo Bonolis | avete mai visto la figlia? È di una bellezza disarmante | in pochi la conoscono

Leggi su tvzap

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Personaggi Tv., tutte le curiosità sullaMartina: vita privata e carriera. Classi 1961,, è un conduttore televisivo, showman e autore televisivo italiano. Ha iniziato la sua carriera negli anni ottanta conducendo programmi per bambini come Bim Bum Bam. Poi ha condotto svariati programmi di successo per le reti RAI e Mediaset. È stato inoltre presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009. Che dire? Sulla sua vita lavorativa si conosce praticamente tutto, invece su quella privata si hanno poco nozioni. Vediamo nel dettaglio chi sono i suoi figli e in particolare scopriamo qualche informazione in più su MartinaLeggi anche –> “GF VIP” 7, Sonia Bruganelli epronti ad aiutare ...