Lorenzo Fontana Lega eletto presidente della Camera con 222 voti Ecco chi è

è il nuovo presidente della Camera. Ha ottenuto 222 voti, rispetto alla maggioranza assoluta dei voti richiesta di 197 su 392 votanti. Per quanto riguarda gli altri candidati, 77 ...Chi è- il nome scelto dal centrodestra per la presidenza della Camera Chi è, il nome scelto dalla Lega e dal centrodestra per guidare i lavori della Camera dei deputati Se ...ROMA – Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera. A spoglio ancora in corso, il candidato del centrodestra ha raggiunto il quorum richiesto della maggioranza assoluta dei voti. La ...Lorenzo Fontana supera il quorum e diventa la terza carica dello Stato. Un lungo applauso interrompe lo spoglio. L'ex ministro per gli affari europei nel governo Conte uno, era già stato vicepreside..