(Di venerdì 14 ottobre 2022) Francescodopo che a Barcellona è entrato in campo nell'ultimo quarto d'ora per fronteggiare l'assalto dei blaugrana. E' questa una delle principali novità di formazione alle ...

sarà il centrale dei tre dietro o si posizionerà sul centro - sinistra con Bastoni a riposare in panchina Il dubbio c'è.Certamente l', in caso di addio di de Vrij, dovrebbe però fiondarsi nuovamente sul mercato. La vicendain estate, ha fatto capire che per Simone Inzaghi è prioritario avere all'interno ... Inter, Acerbi torna titolare. Davanti Dzeko-Lautaro con Correa pronto a entrare Dopo aver salutato il primo quarto del campionato, le squadre di Serie A si proiettano verso l'ennesimo tour de force di partite, quelle che chiuderanno.L'Inter è attesa dal lunch match contro la Salernitana: le ultime sulle scelte di Inzaghi e la situazione Lukaku ...