Beautiful | Pio e Amedeo in una puntata speciale | ecco quando andrà in onda

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nel corso della terzadi Emigratis, i telespettatori hanno visto Pio evolare in America e incontrare addirittura Kelly Lang, l’iconica attrice che interpreta Brooke Logan. Tra un siparietto e l’altro, il duo foggiano ha ottenuto il pass per visitare il set di. E indovinate un po’, sono riusciti a farsi ingaggiare per una parte all’interno della soap americana. La sequenza è andata insubito dopo ladi Emigratis, ma ora ci si chiede se finirà davvero in tv.: Pio ehanno avuto una parte Dopo intensi colloqui con i produttori di, i quali hanno provinato i diretti interessati, Pio ehanno ottenuto l’ok di recitare nella soap americana. Incredibile ma vero, i due si ...

e Amedeo, in pista con la quarta stagione di Emigratis, hanno incontrato il cast dilasciandosi andare ad uno sketch ...e Amedeo sono i figli di Eric Forresterè forse la Soap più famosa al mondo. Forse per questoe Amedeo non hanno resistito al fascino di recitare sul suo set e diventarne ...Pio e Amedeo, in pista con la quarta stagione di Emigratis, hanno incontrato il cast di Beautiful lasciandosi andare ad uno sketch pazzesco.“Emigratis”, Pio e Amedeo sul set di Beautiful per recitare nella soap con il ruolo dei figli di Eric e Stephanie Forrester | Video Mediaset ...