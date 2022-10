Torna l’ora solare | orologi indietro di un’ora dal 30 ottobre Bocciata l’ipotesi di abolirla

(Di giovedì 13 ottobre 2022)di luce in meno. E’ questa la lettura che in molti quest’anno, alle prese con la crisi energetica, daranno del ritorno del. Tra sabato 29 e domenica 302022, le lancette dell’o tornerannodie farà buio prima., lancettedi: avremo meno luce Il momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...sperduto nel maestoso Transatlantico tirato a lucido per'... Berlusconiin Senato dopo nove anni: 'Eccomi di nuovo'. Giorgetti ... capogruppo di Fdi nella scorsa legislatura eassediato da ...... 'Stop alla quarantena' Mentre il Coronavirus in Italiaad ... per Matteo Bassetti sarebbedi cambiare le regole. Secondo'...