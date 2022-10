Scuola | tra deroghe e algoritmo nelle classi mancano gli insegnanti di sostegno | “Da Nord a Sud il problema non cambia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, aveva annunciato che tutti i docenti sarebbero stati in cattedra con il suono della prima campanella ma ad ottobre,scuole ancora non si vedono glidi. Dati ufficiali non ci sono ma nemmeno ufficiosi. Nessuna organizzazione sindacale è in grado di fornirli perché gli uffici scolastici regionali e territoriali ancora non li hanno. Nominati i docenti specializzati da settimane si stanno inviandoscuole i maestri e i professori di“in deroga” ovvero quelli che non hanno la specializzazione ma viene loro comunque proposto un posto di lavoro con un ragazzo disabile. Di questi non ci sono numeri chiari a causa del caos creato dal famosoper le nomine ...