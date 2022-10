Messi sogna di tornare al Barcellona | ma Laporta può permetterselo?

La Gazzetta dello Sport

Leonon ha giocato ieri contro il Benfica a causa di un polpaccio che gli dà ancora fastidio, ma di lui si parla sempre e comunque. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...... il Cho Cho Train edi diventare cantante. Ama, ricambiata, un reduce della I guerra mondiale,... Altri come Caterina si sonoalla prova con entusiasmo. George Blagden ha recitato in Les ... Affari riservati: Messi sospeso tra il ritorno al Barça e il Psg Rossoneri per reagire alla sconfitta di una settimana fa a Londra e sorpassare gli inglesi in un girone apertissimo ...Tutti gli amanti del calcio, da qualche tempo, si stanno facendo la stessa domanda: che destinazione sceglierà Lionel Messi per terminare la sua carriera Rispondere è difficile, quasi impossibile, co ...