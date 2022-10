GF VIP | Edoardo Donnamaria ha una fidanzata fuori dalla casa? «È un segreto»

Leggi su donnapop

(Di giovedì 13 ottobre 2022), concorrente del Grande Fratello Vip 2022, ha unapiù spiata d’Italia? Il rumor impazza sul web anche per via di alcune sibilline dichiarazioni rilasciate dai coinquilini davanti alle telecamere del reality. Quale sarà la verità? Andiamo a cercare di capire insieme come districare questa matassa di croccantissimo gossip rosa....