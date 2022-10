Draghi incontro Macron in Francia | la spinta per convincerlo a guidare la Nato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Mariovede Emmanuelper una cena privata all'Eliseo. Niente consiglieri diplomatici, niente mogli, niente staff: un appuntamento, su invito del numero uno della, per salutarsi prima dell'insediamento del nuovo governo. Ma secondo quanto riferito da Repubblica c'è anche dell'altro dietro ai contatti tra i due. “Potrebbe essere l'occasione per parlare del futuro, certo. Dell'Italia dopo, della relazione chedovrà provare a tessere con Giorgia Meloni, e di quel che farà adesso il premier uscente. A Parigi molti pensano che l'alto profilo istituzionale dell'ex banchiere sia un'importante risorsa per eventuali incarichi internazionali” la ricostruzione del quotidiano. In particolare si fa il nome di un ruolo preciso, quello di nuovo segretario generale della ...

la Repubblica

"C'è lo zampino di". Palmerini svela il piano di Meloni sul ministero strategico Fazzolari poi rimanda al vertice tra i leader la chiusura definitiva: 'L'servirà a delineare meglio il ...... 1) che per l'agenzia di rating Standard & Poor's nel 2023 l'Italia può andarea un calo ... nel momento più delicato della crisi del debito del 2011 così come in questo dell'era, in via ... Cena tra “amici” all’Eliseo: Macron sonda Draghi per la Nato Mario Draghi vede Emmanuel Macron per una cena privata all’Eliseo. Niente consiglieri diplomatici, niente mogli, niente staff: un appuntamento, su invito del numero uno della Francia, per salutarsi ...Ma il premier non vuole altri incarichi Sul tavolo il dossier gas con il tetto al prezzo del gas e i fondi europei ...