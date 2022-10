Leggi su 7giorni.info

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sempre un luogo, una città che diventa stato d’animo, in cui si svolgono le storie di vite vissute per lo più “pericolosamente”, non tanto per le situazioni bellicose ma per le lotte che quotidianamente l’umanità varia è costretta a sostenere per poter soprav/vivere.