Alfred Nobel | un uomo divenuto Premio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Di recente hanno comunicato i vincitori dei Premi2022. Un evento, che inizia ad ottobre con la divulgazione dei nomi e si conclude il 10 dicembre con la consegna del. Ma chi era? E perché questi premi così prestigiosi portano il suo nome? Visto che a me piace “indagare” sulla nascita di eventi così importanti, ho fatto qualche ricerca. E alla domanda “chi è stato. Un?”, emerge l’immagine di un chimico di talento che, dopo aver segnato il mondo con la sua scoperta, decide di rendere onore a persone e personaggi di valore e che si sanno distinguere. Perché ilnasce in Svezia ...

Il 27 novembre 1895, firmando il suo testamento ,doveva immaginare che l'idea di lasciare gran parte della sua fortuna a persone meritevoli ma a lui estranee avrebbe scontentato parecchi. Non fu solo parte della famiglia a inorridire, ...Ilin economia, per capire le sue anomalie, richiede una breve illustrazione della sua storia e di quella del suo fondatore, nel cui nome vengono assegnati ogni anno i premi dall'... L’Ue tra Nobel per la pace e guerra ai migranti - Francesca Spinelli