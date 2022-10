Usa | prezzi produzione corrono oltre attese | a settembre +8 | 5%

produzione in settembre su base mensile (MoM) +0,4% , in aumento rispetto al precedente - 0,2% (la previsione era +0,2%).produzione in settembre su base annuale (YoY) +8,5% , in calo rispetto al precedente +8,7% (la previsione era +8,4%). 12 - 10 - 2022 14:55(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - Euro in ulteriore discesa sul dollaro, Borse europee in peggioramento e vendite sui titoli di ...(ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - I prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono saliti in settembre oltre le attese, segnando un +0,4% su agosto e un +8,5% sullo steso periodo dello scorso anno. Gli ana ...