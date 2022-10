Stellantis - In India nasce un nuovo centro software

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il gruppoha inaugurato unpolo per ia Bangalore, nello statono del Karnataka. Il, il secondo indopo quello di Hyderabad, si concentrerà su innovazioni cruciali per il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030: infatti, sarà il polo di sviluppo di riferimento della Stla SmartCockpit, una delle tre piattaforme tecnologiche ideate dal costruttore euro-americano nel quadro delle sue strategie di trasformazione digitale. Le attività . Bangalore svilupperà anche dispositivi di intelligenza artificiale e per la guida autonoma per la Stla AutoDrive e supporterà le piattaformebase realizzate con i framework Classic e Adaptive Autosar. Il polo, che si estende su 4.600 metri quadrati e impiegherà circa 500 persone, ...

