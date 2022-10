(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Milano, 12 ott. (Labitalia) - “Il costo dell'energia potrà forse, considerata l'attenzione e le manovre degli Stati al contenimento del prezzo, ritornare ai livelli precedenti ma gli aumenti che hanno toccato, a catena, i beni di consumo quotidiano, che in certi casi sono triplicati o quadruplicati, non ripiù a quelli passati. Sarà una sorta di, cosìquando con l'introduzione della moneta comune idei beni in Italia sono di fatto raddoppiati". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Fabio, uno dei massimi esperti di ‘acquisti' in Italia e autore insieme a Lorenzo Zacchetti del libro “Procurement Rievolution” (Franco Angeli), che stimola organizzazioni e aziende a cambiare il loro modello approcciandosi ad un ‘procurement - ovvero all'organizzazione ...

Adnkronos

I governi stanno adottando misure come il tetto massimo deidell'energia e la sovvenzione ... il paradosso: abbiamo tutto ma mancherà tutto di Fabio* Bolla immobiliare, la "frugale" Olanda ...... Pasini, Sandon Centrocampisti: Bikel, Boli, Cavion, Crecco, Dalmonte, Djibril, Ranocchia,...la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata comunica i... Prezzi, Zonta: "E' 'effetto-euro', non torneranno più come prima" LORENZO ZACCHETTI/FABIO ZONTA, PROCUREMENT RIEVOLUTION. PERCHE' IL CHIEF PROCUREMENT OFFICER E' OGGI UNA DELLE FUNZIONI PIU' STRATEGICHE PER L'AZIENDA (Franco Angeli, pp.124, 19 euro). (ANSA) ...LORENZO ZACCHETTI/FABIO ZONTA, PROCUREMENT RIEVOLUTION. PERCHE' IL CHIEF PROCUREMENT OFFICER E' OGGI UNA DELLE FUNZIONI PIU' STRATEGICHE PER L'AZIENDA (Franco Angeli, pp.124, 19 euro). (ANSA) ...