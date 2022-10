Piazza Affari ancora giù | bene Moncler

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nuova giornata negativa per, ma con perdite lievemente ridotte dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha assicurato che l’economia dell’area euro non è in recessione. La stessa Banca centrale europea, però, ha iniziato a discutere del ritiro del Quantitative Easing, il programma di acquisti di bond la cui fine porterà alla riduzione del portafoglio di titoli della Banca. Secondo Louise Dudley, Global equities portfolio manager di Federated Hermes la congiuntura economica è negativa e l’unico aspetto positivo è che “una fase di debolezza si porta dietro banche centrali più aggressive e aumenti dei tassi d’interesse meno ripidi”. Il Ftse Mib chiude perdendo l’1,27%, a 20.466,77 punti. Tensione sui titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che cresce, aggirandosi ora attorno ai 245 punti base, ...

RaiNews

In calo anche oggi. Il Ftse Mib segna a fine giornata un calo dell'1,27% a quota 20.466 punti riportandosi a ridosso dei minimi annui. Sui mercati aumentano i timori legati alla recessione anche se il ...Ancora predominio delle vendite a. Anche la sessione di oggi del Ftse Mib si è infatti aperta con un leggero rosso che successivamente è cresciuto nel corso delle fasi successive. Già dopo un'ora dall'apertura della ... Piazza Affari peggiora nel finale di seduta La Borsa di Milano (-1,27%) chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa. Piazza Affari, al pari degli altri listini del Vecchio continente, è stata appesantita dalle banche e dall'energia. (ANSA ...Secondo il Financial Times la BoE sarebbe pronta a prolungare il piano oltre la scadenza prevista per venerdì. Ma via Bloomberg arriva la smentita.