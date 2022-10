Ita | fonti | via deleghe operative ad Altavilla

...diAirways ha revocato al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. E' quanto s'apprende davicine al ...Il cda diAirways, riunitosi oggi, ha tolto al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. Lo si apprende davicino ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Il consiglio di amministrazione di Ita Airways ha tolto tutte le deleghe operative al presidente esecutivo Alfredo Altavilla, per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. Lo si apprende ...