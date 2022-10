Bimbo dell’asilo picchiato e umiliato dalla maestra 40 volte E lei se la cava con 4 mesi di sospensione

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È emerso un caso di maltrattamenti sui bambini in un asilo di Isernia. Laha avuto quattrodi. Inseguito,, messo a testa in giù: undoveva subire tutto questo. A mettere in atto le violenze la sua. ANSA/NICOLA FOSSELLA/archivioI fatti sono accaduti a Isernia, in Molise. Secondo quanto emerso i genitori avevano saputo dal bambino stesso dei maltrattamenti. La coppia già da tempo aveva notato che il piccolo si comportava in modo strano: piangeva molto, viveva perennemente in uno stato di malessere inspiegabile. Anche di notte ilaveva crisi di pianto, incubi e stati di paura che lo facevano svegliare dal sonno urlando e piangendo. Dopo che il bambino ha raccontato di ...