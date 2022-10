Ultime Notizie – Russia inserisce Meta in lista organizzazioni terroristiche

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Laha inserito, gigante dei social media, nella ”delleed estremiste”, dichiarandola fuorilegge. Lo scrive l’agenzia di stampa Ria Novosti. A marzo un tribunale di Mosca aveva già messo al bando le attività di Facebook e Twitter nel Paese giudicandole come ”estremiste”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione