GF Vip | Pamela Prati e la verità su Mark Caltagirone | «Volevo togliermi la vita Ho sofferto di anoressia»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 11 ottobre 2022) Perè giunto il momento di parlare del caso. Durante la diretta del Grande fratello Vip, di lunedì 10 ottobre, insieme ad Alfonso Signorini ha raccontato la sua. La showgirl non fa nomi, parla di truffatori in generale, e spiega com’è nata tutta la storia. Ladi«Iol’ho conosciuto in un ristorante…. Mi ero lasciata, avevo perso una sorella, ero molto fragile. Non l’ho visto in realtà. I truffatori me ne parlarono, dicevano che lui mi seguiva». Inizia così il racconto diche ripercorre le tappe del casoinsieme a Sigonorini. «Mi hanno detto che mi seguiva – ...