Diritto all’oblio | quando il passato stenta ad essere superato

(Di martedì 11 ottobre 2022) Internet è una vetrina nella quale notizie e fatti delvengono alla luce con un peso che può non rispecchiare la reale cronologia e l’incidenza degli eventi. Un fenomeno che può portare a una percezione inesatta di circostanze che ci riguardano, o associare persone o cose a eventi negativi delormai del tutto superati. Esiste però il modo per poter tutelare la propria reputazione. La vita è fatta di alti e bassi, di situazioni piacevoli e di momenti negativi. La nostra stessa personalità è il prodotto di innumerevoli circostanze della nostra esistenza e che entrano a far parte del nostro bagaglio personale. Considerazioni apparentemente scontate, ma che assumono maggior peso in una realtà sempre più caratterizzata dalla continua connessione al web. Nella società della connessione ultraveloce le notizie, una volta fatto ingresso ...