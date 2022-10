Ascolti Tv 10 ottobre 2022 | i Sopravvissuti si perdono nel tragitto e il Gf Vip li castiga

(Di martedì 11 ottobre 2022)del 10in Prima Serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.45 alle 1.19, è stato seguito da una media di 2.730.000 spettatori pari al 20,9% di share (Grande ...

Vi ricordo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip ci sarà giovedì 13. Grande Fratello Vip 7 -1puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2puntata: 2.266.000 ...del 102022 in Prima Serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.45 alle 1.19, è stato seguito da una media di 2.730.000 spettatori pari al 20,9% di share (Grande ...Ascolti tv di lunedì 10 ottobre 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sopravvissuti” contro “Grande Fratello Vip 7“. Chi ha vinto la sfida relativa... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...Secondo appuntamento stagionale con il celebre show di Italia 1. Un importante messaggio per le donne iraniane e nuovi servizi, presentati da Teo Mammucari e Belen Rodriguez ...