La Stampa

..., quasi a voler sottolineare come gli americani non abbiano parte nella vicenda. Perché questa presa di distanze da Zelensky Terza guerra mondiale: Russia bombarda Kiev/ Papa: "...3' di lettura 10/10/2022 - Il 15 Ottobre nella chiesa di Sana Mercatello sul Metauro torna la 28esima edizione del Premio Letterario Metauro. Il ...ed internazionali la guerra inin ... Ucraina, Francesco Semprini a Dnipro: "Ecco perché l'attacco dei russi a Leopoli è un avvertimento all'Europa" La guerra infuria, sulle teste di tutti, in Europa. Nonostante ci sia, chiaramente, un aggressore (la Russia) e un aggredito (l’Ucraina), nonostante i bombardamenti (appena di ieri) sulle città ucrain ...La guerra tra Russia e Ucraina, si sa, si combatte anche sui social. A Ravenna non produce vittime, ma ha innescato l’apertura di un fascicolo per istigazione all’odio etnico. Indagati sono due cittad ...