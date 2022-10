I contagi da Covid impongono un cambio di passo con la quarta dose

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Com’era previsto, l’avvio dell’autunno ha comportato una ripresa deida coronavirus: i dati sono in aumento e ora cominciano a vedersi anche ricoveri in terapia intensiva, pochi, per fortuna, ma in crescita. Lunedì più di 15 mila, cresciuti del 13 per cento in una settimana, mentre negli ultimi sette giorni i ricoverati sono cresciuti di un terzo. Intanto la campagna vaccinale per la, che tutti reputano necessaria, si svolge con esasperante lentezza. Per ora vengono chiamati solo gli ottuagenari, anche se le autorità sanitarie spiegano ogni giorno che il rischio di effetti gravi in caso dio si presenta già per i sessantenni. Con tutta la comprensione per le difficoltà di un sistema sanitario sottoposto da due anni a uno stress impressionante, bisognerebbe rendersi ...