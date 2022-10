Colpito da un sasso in testa all' uscita dalla discoteca | grave un 19enne | ricoverato in terapia intensiva

Agenzia ANSA

Colpito con un sasso alla testa, durante l'ennesima rissa tra giovani della movida. Un ragazzo di 19 anni, di Modena, è ricoverato in gravi condizioni, in conseguenza della violenza esplosa sabato. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito alla testa da un sasso durante una rissa con un altro gruppo di coetanei. Indagano i carabinieri, allertati dal personale sanitario. È successo a Carmignano, in provincia di Prato.