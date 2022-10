Siamo tutte insieme Forbici in mano | la Botteri lascia di sasso lo studio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sta facendo discutere l'iniziativa sorta in Francia, ossia quella di tagliarsi una ciocca di capelli a sotegno delle donne iraniane, impegnate in una battaglia di libertà contro il regime degli ayatollah che sta soffocando le proteste nel sangue. Su quale sia la parte con cui stare non ci sono dubbi. Ma ci si chiede: tagliarsi una ciocca di capelli non è un gesto fine a se stesso, grottesco, quasi auto-celebrativo? Ognuno può pensarla come vuole. Fatto sta che il taglio della ciocca per Mahsma Amini, la ragazza uccisa e il cui omicidio è all'origine delle sommosse, ha "contagiato" anche Giovanna. Il tutto è avvenuto a Le Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini su Rai 3 il sabato sera. Nel bel mezzo della diretta, infatti, lasi è tagliata una ciocca di capelli. "...