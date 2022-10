Sfida social choc sui binari | ragazzi saltano la corda aspettando il treno per scansarlo all' ultimo

... per poi diffonderre il loro gesto folle sui. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia, venerdì sera erano due gli adolescenti che si sfidavano sui binari, ma gli agenti di polizia sono ...Dal punto di vista narrativo, tuttavia, ladi The Rings of Power appare più ambiziosa e ... cioè il chiacchiericcio che si crea dietro uno show nell'era deimedia, è tanto importante ...Un gioco stupido e molto pericoloso. Un gruppo di ragazzi voleva saltare con la corda in mezzo ai binari, alla stazione di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, evitando ...Saltavano con la corda in mezzo ai binari , della stazione di Santa Maria degli Angeli ad Assisi aspettando un treno per scansarlo ...