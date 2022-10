Roma-Lecce 2-1 | Dybala gol su rigore e infortunio

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lavince 2-1 contro ilall’Olimpico nell’incontro valido per la nona giornata del campionato di calcio di serie A. Vantaggio al 6? del primo tempo di Smalling per i padroni di casa, pareggio di Strefezza per gli ospiti al 39?. Nella ripresa al 48? iltrasformato daper il 2-1 finale. La formazione di Mourinho sale a 19 punti, i pugliesi rimangono a 7. L'articolo proviene da Italia Sera.

