Fabrizio Frizzi | com’è diventata la figlia dopo la sua morte | il sorriso è lo stesso

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sono già trascorsi più di quattro anni dalladavvero prematura dima chi è cresciuto tra gli anni ’80 e i ’90 fa ancora fatica ad abituarsi all’idea. Perché il conduttore televisivo era entrato nelle nostre case e in qualche modo nelle nostre vite, col suo modo di fare gentile e familiare senza mai essere invadente, e spiritoso senza mai essere esagerato. Dunquemanca a tutti ma manca soprattutto alla sua famiglia: alla moglie, Carlotta Mantovan, rimasta vedova troppo presto, e allaStella, che non aveva neppure cinque anni quando ha perso il papà.– E, come tutti i padri, adorava lache aveva avuto tardi, a 55 anni e alla quale ...

Sarà la vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan la ballerina per una notte del debutto della diciassettesima edizione dello show danzante del sabato sera condotto da Milly Carlucci al via dall'8 ottobre su Rai1. La diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle 2022 è partita nel ricordo di Fabrizio Frizzi. Milly Carlucci lo aveva annunciato in conferenza stampa, visto che il conduttore diciassette anni fa aveva partecipato alla prima edizione. Carlotta Mantovan è la moglie di Fabrizio Frizzi. Dal primo incontro al grande amore suggellato dalla nascita della figlia Stella.