Carlo Conti | la rinuncia a ' L' Eredità' per amore | ecco la verità sul suo forfait al programma

ha condotto L'Eredità per tanti anni e tante puntate. Ben 2154. Poi, però, dal 2018 ha voluto lasciare la conduzione del programma di Rai 1 e al suo posto è subentrato Flavio Insinna . Una ...Come sottolineato daCottarelli , direttore dell'Osservatoriopubblici italiani, mancano del tutto dati ufficiali relativi alle ore lavorate effettive dei docenti. Ore che d'altronde non ...Carlo Conti ha condotto L'Eredità per tanti anni e tante puntate. Ben 2154. Poi, però, dal 2018 ha voluto lasciare la conduzione del programma di Rai 1 e al suo posto ...La prima sfida della stagione tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle si chiude a favore di Canale5 che registra quasi il 26% di share, ma cala rispetto ai risultati dei una settimana fa. Ottimo ...