Strangolò la moglie | la Cassazione conferma condanna a 27 anni

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Corte dihato laa 27di carcere per Emilio Lavoretano, imputato per l’omicidio dellaKatia Tondi, la 31enne strangolata il 20 luglio 2013 nell’abitazione coniugale di San Tammaro (Caserta). La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali di Lavoretano,ndo dunque i 27emessi nei suoi confronti in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (gennaio 2020) e in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli (giugno 2021), e chiudendo così definitivamente un procedimento giudiziario che specie nel grado iniziale fu molto teso e combattuto; accusa e difesa si sfidarono infatti a colpi di perizie medico-legali relative all’ora della ...