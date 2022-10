Calciomercato.com

Riepilogo delle partite: laconsigliata per le partite del 9 ottobre 2022 Sassuolo -2 (1.72) Milan - Juventus 1 (2.10) Bologna - Sampdoria 1 (2.05) Brescia - Cittadella 1 (2.00) ...Quote al ribasso per un'che potrebbe essersi ritrovata. Milan - Juventus sabato ore 18.00 È la partita più attesa di questo turno e il Milan, nonostante la sconfitta col Chelsea a Londra, ... Schedina CM: l'Inter frena ancora, Roma e Napoli con fatica. Occhio a Milan-Juve Pronostici Serie A 9a giornata, big match Milan-Juventus ma non solo. Vediamo i consigli su tutte e 10 le partite di campionato in programma.Milan-Juventus big match di giornata, l'Inter va a Sassuolo. Napoli, prova di fuga con la Cremonese approfittando di Atalanta-Udinese