«Ronaldo deve affrontare una verità brutale | non è più quello di una volta»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 ottobre 2022) «Cristianouna: non è più il calciatore di una». Lo dice il suo ex compagno Rooney, ora allenatore in America. La vicenda diè nota. Le sue esclusioni nemmeno fanno più notizia. Ten Hag l’ha tenuto in panchina anche nel derby di Manchester, è arrivata una sonora sconfitta. In estate aveva provato in tutti i modi a lasciare Manchester per giocare la Champions. Secondo alcune indiscrezioni ci riproverà a gennaio, visto che la situazione è peggiorata e il rapporto con l’allenatore è ai minimi storici. Sta di fatto che il tema, in Inghilterra, è oggetto di discussione quotidiana. Le altre dichiarazioni di Rooney vengono riportate dal Daily Mail. «L’allenatore ha preso una strada diversa, in relazione a come stanno ...