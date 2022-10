Incidente sull' A4 | le vittime | l' ex sindaco Massimo Pironi e l' amore tra Alfredo e Rossella | «Sei la mia Regina»

RaiNews

L'di Daniela Primon Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, sabato 1° ottobre ... Nell'impatto il suo corpo sarebbe rotolato'asfalto per decine di metri. Sin da subito le sue ...Sei persone sono morte in unstradale avvenuto, poco prima delle 16 di venerdì, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 all'altezza del casello ... Grave incidente stradale sulla A4, un furgone contro un camion: 6 morti, autostrada chiusa RICCIONE - Per Romina Bassini, 36 anni, è stata dichiarata la morte cerebrale. La coordinatrice dell'area educativa di Cuore 21, era l'unica superstite del terribile ...Le storie delle vittime dell'incidente sull'A4 dove hanno perso la vita: Massimo Pironi, 63, ex sindaco di Riccione, Valentina Ubaldi, 31, Rossela De Luca, 37, Francesca Conti, 26, Alfredo Barbieri,52 ...