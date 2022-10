Ucraina | Kiev avanza a sud | “Fosse comuni e centinaia di morti”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nel sud dell’le Forze Armate dihanno liberato 2.400 chilometri quadrati di territori occupati dalla Russia in precedenza. Lo ha affermato Kyrylo Tymoshenko, numero due dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in dichiarazioni riportate dalla Cnn. Secondo Tymoshenko, nella regione di Kherson, sono stati liberati sei insediamenti nell’omonimo distretto e 61 in quello di Beryslav. Intanto, i cadaveri di 534 civili sono stati rinvenuti nei territori liberati nelle ultime settimane. Sono 447 i corpi trovati dai soldati ucraini nell’area di Izyum. “Abbiamo trovato i corpi di 534 civili nei territori liberati”, ha detto Serhii Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della polizia regionale di Kharkiv. Trovati, in particolare, i corpi di 226 donne e 19 tra bambini e ragazzi. Circa 200 sepolture e una fossa ...

RaiNews

