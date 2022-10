Polizia di Stato | concorso pubblico per 1 188 Allievi Agenti

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sulla gazzetta ufficiale del 4 ottobre il Ministero dell’Interno ha pubblicato unper la copertura di 1.188 posti di allievo agente delladi, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, possesso delle qualita’ di condotta, efficienza fisica e idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento del ruolo etc. Non possono partecipare alcoloro i quali sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione e coloro i quali hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi. Ilsi svolgerà attraverso diverse fasi: una prova d’esame scritta, che consisterà in un questionario articolato in domande con risposta a ...