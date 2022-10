Orari qualifiche Formula 1 Giappone domani 8 ottobre su Sky e TV8

(Di venerdì 7 ottobre 2022), sabato 8, si correranno ledel Gran Premio deldi1, a distanza di una settimana dalla corsa di Singapore, che ha visto il successo di Sergio Perez su Red Bull davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sulla pista di Suzuki, dopo il primo match ball fallito a Singapore, Max Verstappen può laurearsi campione del mondo per il secondo anno consecutivo. L’olandese diventa campione se: vince e fa suo anche il giro veloce, indipendentemente dai piazzamenti di Leclerc e Perez; arriva secondo e Perez non va oltre il terzo posto e Leclerc oltre il quarto, senza che nessuno dei due faccia il giro veloce; arriva terzo con il giro veloce, con Perez che non va oltre il quinto posto e Leclerc il sesto. Staremo a vedere, intanto l’augurio è che il 2023 ...

GLIDEL GP IN TV - Sarà possibile vedere lee la gara in diretta sulla tv a pagamento Sky e in differita sul canale gratuito TV8. Le prove libere 1 e le libere 2 di venerdì 7 ottobre,......per commentare PROSSIMO GP Suzuka International Racing Course F1 2022Venerdì 07 Ottobre Prove 1 06:00 - 07:00 Prove 2 09:00 - 10:00 Sabato 08 Ottobre Prove 3 06:00 - 07:0009:00 - ...Si corre al mattino presto per via del fuso orario: Max Verstappen potrebbe già laurearsi campione del mondo con quattro gare d’anticipo ...Si tratta del 18esimo appuntamento del mondiale di Formula 1 2022. Tutto pronto per il prossimo Gran Premio di Formula 1. Il 9 ottobre a Suzuka appuntamento col GP del Giappone: la gara prenderà il vi ...