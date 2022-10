Gazzetta | Spalletti deve gestire l’euforia post Ajax L’anno scorso il Napoli si giocò lo scudetto con le “piccole”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sulla, Sebastiano Vernazza ammonisce Lucianoa due giorni da Cremonese-. Il tecnico dovrà essere bravo a tenere il suoin palla, adel 6-1 rifilato all’ad Amsterdam. Quella di domenica a Cremona non sarà certo una passeggiata. Del restoilsiloproprio contro le “”: fu sconfitto contro l’Empoli e, per due volte, contro lo Spezia. La squadra didovrà rimanere concentrata e non pensare di poter vincere “per diritto di Champions”. La gara contro la Cremonese di Alvini dirà se davvero questoè cresciuto, se è diventato grande ...