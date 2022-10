Motosprint.it

Tra presente e futuro, è tempo di bilanci. Lo sa bene, patron del team GRT, alle prese con un 2022 inferiore alle aspettative dal punto di vista dei risultati, ma la contempo con un 2023 rivoluzionario, con due nuovi piloti e tante attese ......Gorlero di Imperia Assistenti: non comunicati LEGINO 1910 - CARCARESE Arbitro: Lorenzo ... Fabiodi Genova Assistenti: Michele Bernardini di Genova e Lorenzo Massa di Chiavari Filippo Conti, GRT: "Gardner Non c'è stato bisogno di convincerlo. La SBK è in salute" Il patron GRT: "Poteva andare in top team Moto2, invece ha scelto noi. Gestire lui e Aegerter Mi auguro diventi difficile" ...Il preparatore e allenatore di Filippo ci svela come può prendersi il record dell’Ora: "È uno che non si accontenta, ha rabbia agonistica e sa di poter battere il primato" ...