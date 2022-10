Basilicata | la sindaca di Lagonegro ai domiciliari | “Chiese di spegnere i ripetitori dei cellulari in campagna elettorale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Disattivare i ponti radio, in modo da creare un problema e quindi intervenire per risolverlo. E’ quello che cercava di fare ladi, Maria Di Lascio, durante laper le politiche del 25 settembre. C’è anche questo nell’inchiesta della procura di Potenza che ha coinvolto 36 persone. Sotto indagine sono finiti i vertici della Regione in: dal governatore Vito Bardi ad alcuni suoi assessori fino al capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Francesco Piro, finito in carcere. Piro era il capolista al Senato dei berlusconiani ed è a lui che andava il sostegno della Di Lascio, finita ai. “Risulta altresì il ricorso a ritorsioni e mezzi fraudolenti per condizionare la libertà di opinione politica da parte della Di Lascio in ...