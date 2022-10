Sara Manfuso furiosa con Alfonso Signorini | Ho subito violenza sessuale in casa e nessuno mi ha tutelato

(Di giovedì 6 ottobre 2022)si è scagliata controin unalitigata in diretta tv. Il motivo? Le parole dellasul vero motivo per cui avrebbe deciso di abbandonare volontariamente ladel Grande Fratello Vip. ...

L'infanzia è stata un inferno" Intanto in studio parla, uscita volontariamente dalla Casa pochi giorni fa. La concorrente spiega il motivo di tale decisione e lancia pesanti accuse: ' ...La stoccata di Bellavia aVale inoltre la pena di segnalare la stilettata che Bellavia ha voluto mandare a, che ha deciso di lasciare la casa a pochi giorni dal suo ...Signorini dà così il via alla sesta puntata. In studio ci sono i concorrenti già usciti, tra cui la fresca ritirata Sara Manfuso. 21.44: Il conduttore saluta virtualmente Marco Bellavia, che non sarà ...Charlie Gnocchi ha pronunciato la “N word” al GF Vip mentre parlava con Antonino Spinalbese: gli utenti voglio la sua eliminazione.