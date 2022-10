Europa League | Sturm Graz-Lazio 0-0 | Var ferma biancocelesti

Commenta per primo L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 2 - 1 contro il Betis in: 'Loro hanno più qualità tecnica di noi e ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo, ma noi abbiamo avuto più opportunità per segnare. Penso al palo di Zaniolo e all'...Commenta per primo Roger Ibanez , difensore della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2 - 1 contro il Betis, in: 'Abbiamo avuto un po' di sfortuna, ci sono state le occasioni per fare gol e ora non c'è niente da dire, ma riprenderci subito e andare più forte già dalla prossima, domenica contro il ...(Adnkronos) – L’intevento del Var ferma la Lazio in Austria. Nella terza giornata del gruppo F di Europa League i biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 in trasferta con lo Sturm Graz: nel primo tempo m ...Era il febbraio del 2017 quando la squadra di Spalletti perse 1-0 contro gli spagnoli. Ma il 4-0 dell’andata fu fatale L’ultima sconfitta dei giallorossi all’Olimpico in Europa League, prima di quella ...