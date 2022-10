Agenzia ANSA

questo esempio Romanoillustra il rischio per l'Italia di nuova "emigrazione senza migranti". "È uno dei problemi di cui ho paura per il nostro futuro e allora dobbiamo elevare la ...Del resto non è una novità per i leader di quel partito,la sola eccezione di chi li ha portati alla vittoria, Romano, uno che invece li ha sempre tenuti ben saldi. La lista è lunga: da ... Prodi, con smart working temo un'emigrazione senza migranti "Da un programmatore che lavora a distanza, ad alto livello, arriva un'impresa olandese e dice: tu, ragazzo mio, resta nella tua stanza, fai quello che hai fatto fino ad adesso e io ti pago il doppio" ...Dalla Costituzione, all'Europa e la globalizzazione, dall'innovazione, all'emergenza climatica, dalla moda alle infrastrutture. (ANSA) ...